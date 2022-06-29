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    İngiltere, Avrupa Birliği'ne doğalgaz akışını kesebilir

    Mevcut enerji krizine çözüm arayan AB, şimdi de İngiltere'den kesinti ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:53
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    İngiltere, Avrupa Birliği'ne doğalgaz akışını kesebilir

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gelecek kış mevsimi öncesi doğalgaz depolarını doldurmanın hesaplarını yapıyor.

    Bu kapsamda, kömür kullanımına yeniden ağırlık verilmesiyle ilgili söylemler artıyor.

    Avrupa'ya gaz akışı durdurulabilir

    Enerji konusunda Rusya kaynaklı krizin ortaya çıktığı kıtada, İngiltere'nin de ciddi kıtlık olması durumunda Belçika ve Hollanda'ya gaz akışını kesebileceği belirtiliyor.

    Financial Times gazetesi, İngiltere'nin, enerji şirketlerinin kıtada kriz uyarıları yaptığı bir dönemde Avrupa'ya gaz tedarikini durdurmayı planladığını yazdı.

    İngiltere'ye uyarı: Ters teper

    Avrupalı gaz şirketleri ise İngiltere'yi AB ile çalışmaya çağırdı. Uzun süreli kıtlık olması durumunda kıtaya ara bağlantıların kapatılmasının "ters tepebileceği" uyarısında bulunuldu.

    İngiltere, Avrupa Birliği ne doğalgaz akışını kesebilir #1

    "Yeniden düşünmelerini tavsiye ederim"

    Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı Başkanı Bart Jan Hoevers, "Kriz durumunda ara bağlantıyı durdurmayı yeniden düşünmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü yazın kıta için faydalı olurken, kışın İngiltere için de faydalı oluyor." dedi.

    İngiltere hükümeti, "dünyadaki en güvenilir ve çeşitli enerji sistemlerinden birine" sahip olduğunu söylüyor.


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