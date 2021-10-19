İngiltere Başbakanı Boris Johnson: İklim krizi koronavirüsten daha tehlikeli

Boris Johnson, Küresel Yatırım Zireesi’nde yaptığı konuşmada, iklim krizinin koronavirüs salgınından daha tehlikeli olduğunu, özel sektörün bu mücadelede ‘trilyonlar’ harcaması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da Bilim Müzesi'nde düzenlenen ve teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Küresel Yatırım Zirvesi’nde iş dünyasının liderlerine hitap etti.

Johnson konuşmasında öne çıkan başlık, iklim krizi ile mücadele oldu.

Özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini belirterek yeşil teknoloji pazarını yönlendirmek için hükümetin özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmasının önemine vurgu yapan Johnson, koronavirüsün hükümetlerin ve özel sektörün küresel sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterdiğini, bunun iklim değişikliğine karşı mücadelede de uygulanması gereken bir ders olduğunu belirtti.

“ACİL HÜKÜMET MÜDAHALESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Johnson, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık için daha da büyük bir zorlukla karşı karşıyayız, (iklim değişikliği) yaşam tarzımızı tehdit ediyor ve sonuçta Kovid-19'dan çok daha kötü. Sadece birkaç hafta içinde dünya Glasgow'da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda) toplanacak. Umarım hepiniz orada olursunuz çünkü Kovid-19'dan alınan ders kesinlikle çok açık. Bilim adamlarını dinlemeliyiz. Acil hükümet müdahalesine ihtiyacımız var ama piyasaları da harekete geçirmeliyiz. Özel sektörü dahil etmeliyiz. Şansölye'nin (İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak) onayıyla milyarlar ayırabilirim. Ancak sizler, bu odadakiler trilyonları buna ayırabilirsiniz."





BILL GATES’İN KURULUŞU İLE 400 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE ORTAKLIK YAPILACAK

İngiltere genelinde iklim kriziyle mücadelede yeşil teknolojinin maliyetini düşürmek ve yatırım için Bill Gates'in kâr amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklığın yapılacağı duyuruldu.

“TEMİZ TEKNOLOJİLERİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEMİZ GEREKİYOR”

Bill Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“İngiltere'yle olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor.”