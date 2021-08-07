İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karantina kararına tepki gösterildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona testi pozitif çıkan biriyle temas etmesine rağmen karantinaya girmeyeceğini açıkladı. Bu kararın ardından halk büyük tepki gösterdi.

Halk tarafından sürekli eleştirilere maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu kez kural dışı davranarak halkın tepkisini üzerine çekti.

Boris Johnson’ın, korona testi pozitif çıkan bir personelle temasına rağmen kendini karantinaya almayacağı açıklandı. Johnson’ın, söz konusu personelle yakın temasta bulunmadığı gerekçesiyle aldığı karara halk tepki göstererek, izolasyon kurallarına uymasını istedi.

"BAŞBAKAN SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR"

Başbakanlık Ofisi’ndan yapılan açıklamada ise "Başbakan, Birleşik Krallık'taki toplulukları düzenli olarak ziyaret ediyor ve ziyaretlerin tüm yönleri koronavirüs kuralları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Kendisi korona testi pozitif çıkan kimseyle yakın temas kurmadı" denildi.

Öte yandan İngiltere hükümetinin aldığı kararlarda, bir kişinin, korona testi pozitif sonuçlanan bir kişi ile aynı araç veya uçakta seyahat ettiğinde yakın temas kurulmuş olduğuna yönelik açıklamalar bulunuyor.

"HALKI SAF SANIYORLAR"

Johnson’ın kararı halkın tepkisini çekerken, İşçi Partisi Başkanı Anneliese Dodds da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın, herkesin uyması gereken kuralların üstünde olmak için bir sebep bulmaya çalıştığı ve daha önce yaşananlardan hiçbir şey öğrenmediği açık" ifadelerini kullandı.

Doods, "Üst düzey muhafazakar liderler halkı gerçekten saf sanıyorlar. Bu, onlar için bir kuralın ve diğer herkes için başka kuralların geçerli olduğunun sadece bir örneği" dedi.

Geçtiğimiz ay Başbakan Boris Johnson ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile yakın temasta bulunmalarından sonra kendilerini 10 gün karantinaya almak zorunda kalmıştı.

Başlangıçta, günlük test pilot programında yer alacakları için karantinadan kaçınabilecekleri söylemleri tepki alınca Johnson ve Sunak karantina uygulayacaklarını açıklamıştı.