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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ramazan Ayını kutladı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanların Ramazan Ayını kutladı.
    • AA
    • 02.04.2022 - 04:35
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 04:38
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ramazan Ayını kutladı

    Johnson, görüntülü mesajında, bu seneki ramazan ayının, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana kısıtlamasız ilk ramazan olacağına işaret etti.

    "ORUÇ VE BAĞIŞ AYINA GİRERKEN"

    Pandemi döneminde İngiltere'deki İslami merkezlerin aşılamaya verdiği desteklere dikkati çeken Johnson, "Bu oruç ve bağış ayına girerken, ülkemize bu kadar çok şey veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

    Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), okullar ve polis teşkilatları ve iş dünyasında Müslümanların önemli roller üstlendiklerini kaydetti.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ramazan Ayını kutladı #1

    "İNGİLTERE'DE VE DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARA MÜBAREK VE HUZURLU BİR RAMAZAN DİLİYORUM"

    İngiltere Başbakanı, "Her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyuyorum. Bu özel ayda hepimizin şefkatinizden ve topluluk ruhunuzdan öğreneceğimiz çok şey var. İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir ramazan diliyorum." ifadesini kullandı.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ramazan Ayını kutladı #2


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