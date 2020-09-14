İngiltere Başbakanı Johnson'ın oğlu için gizli vaftiz törenine tepki

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen düzenlenen tören, halkın tepkisiyle karşılaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın, oğulları Wilfred için koronavirüs salgınına rağmen haftasonu kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlediği ortaya çıktı.

Tören, İngiltere'de düğün ve dini tören etkinliklerine getirilen kısıtlamaların olduğu bir dönemde yapıldı.

Başbakan Johnson ve eşi nişanlısı Symonds'ın bu hareketi, ülkede tepkilere neden oldu.

"KISITLAMA VARKEN, NEDEN TÖREN DÜZENLİYOR"

İngiliz basını, Johnson'ın oğlu Wilfred’in vaftiz törenine aile dostlarının ve aile üyelerinin katıldığını aktardı. Konuya ilişkin Başbakanlık Konutu Downing Street’ten açıklama yapılmadığı belirtildi.

Johnson'ın, vaftiz törenine katılmasının ardından birçok vatandaşın "Kısıtlama varken, Başbakan neden vaftiz töreni düzenliyor?" ifadeleriyle tepki gösterdiği kaydedildi.

"ÇOK ÖZEL BİR ANDI, RESİM PAYLAŞMADILAR"

Yerel medyaya konuşan törene katılan bir kaynak ise, "Boris ve Carrie’nin bu yıl yaşadığı o kadar şeyden sonra Wilfred’i vaftiz etmek çok özel bir andı. Bu anı az sayıda insanla paylaştılar. Tören, birçok gözyaşı ve kahkaha ile sade ve güzeldi. Çok özel bir an olduğu için fotoğraf yayınlamayı planlamıyorlar." dedi.