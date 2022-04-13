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    İngiltere basını: Pinokyo Başbakan Johnson

    Ülkedeki medya kuruluşları, karantina ihlali nedeniyle Johnson ve Sunak üzerinde oluşan istifa baskısını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:08
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    İngiltere basını: Pinokyo Başbakan Johnson

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.

    Başbakan Johnson, cezanın ardından özür dilerken, istifa etmeyeceğini söyledi.

    Johnson'ın "Para cezasını ödedim ve özür diliyorum" şeklindeki açıklaması, İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı.

    Johnson ve Sunak İngiltere'nin gündeminde

    Daily Star gazetesi, "Pinokyo Başbakan" manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken, Johnson'ın ihlal iddialarına ilişkin doğru ifadeler kullanmadığını ifade etti.

    Haberde, Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak, pinokyoya benzetildi.

    İngiltere basını: Pinokyo Başbakan Johnson #1

    "Kanunu çiğnediler"

    "Partygate utancı: Başbakan ve Bakan kanunu çiğnedi" başlıklı haberde, Boris Johnson ve Rishi Sunak'ın, karantina kurallarını ihlal etmeleri sonrası istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldığı ancak bu çağrıyı karşılıksız bıraktığına dikkat çekildi.

    Yapılan anketlerde, her beş seçmenden üçünün, iki ismin de görevleri terk etmesini istediğine dikkat çekildi.İngiltere basını: Pinokyo Başbakan Johnson #2

    Partiler mercek altında

    Financial Times gazetesi, Downing Street'teki başbakanlık konutunun ceza aldığını aktardı.

    Cezaların ardından hem Johnson hem de Sunak'ın üzerinde istifa baskısı oluştuğu belirtilerek, polisin şimdiye kadar 12 partiyi mercek altına aldığı ve bilinmeyen sayıda kişiye 50 ceza uygulamaya hazırlandığı kaydedildi.

    İngiltere basını: Pinokyo Başbakan Johnson #3


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