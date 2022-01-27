İngiltere, Doğu Avrupa'ya daha fazla asker göndermeyi değerlendiriyor

Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimine karşı İngiliz ordusu, bölgeye asker gönderme seçeneğini masaya getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bu durumun "sadece Rusya için değil, dünya için felaket olacağını" söylemişti.

İngiltere'den Rusya'ya yapılan uyarıların ardından İngiliz ordusu, Ukrayna'ya askeri destek seçeneğini değerlendiriyor.

DOĞU AVRUPA'YA ASKER GÖNDERME SEÇENEĞİ MASADA

Sky News'in haberine göre, İngiltere, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimaline karşı NATO'nun Doğu Avrupa'daki kanadını desteklemek için bölgeye yüzlerce asker daha göndermeyi düşünüyor.

ABD İLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Haberde, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırları çevresinde on binlerce asker ve silahı yığmaya devam ederken, İngiltere potansiyel konuşlandırmalar konusunda ABD ile görüşüyor." denildi.

"AMAÇ, KREMLİN'İN İKİ KEZ DÜŞÜNMESİNİ SAĞLAMAK"

Konuyla ilgili bir yetkili, henüz bir karar alınmadığını ancak asker gönderme seçeneğinin masada tutulduğunu söyledi.

Bu seçeneğin amacının, krizi yatıştırmaya yönelik diplomatik çabaların başarısız olması durumunda, Kremlin'in "iki kez düşünmesini" sağlamak olduğu belirtiliyor.

RUSYA: NATO'NUN BÖLGEDEKİ VARLIĞI GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Putin, NATO'dan tüm güçlerini Avrupa'nın orta ve doğu kesiminden çekmesini istiyor. Moskova yönetimi, NATO'nun askeri varlığının, Rusya'ya güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürüyor. NATO ise iddiaları reddediyor.

Öte yandan Beyaz Saray, Avrupa'ya olası hareket konusunda 8 bin 500 ABD askerini alarm durumuna geçirdi.