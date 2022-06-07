İngiltere'de engelli yolcu Brignell, uzun süre uçakta bekletildi

Uçaktan ayrılmak isteyen Brignell, görevlilerin uzun süre yardıma gelmemesi nedeniyle mahsur kaldı.

Londra'da Gatwick Havalimanı'nda yaşanan olay, İngiltere'nin gündemine oturdu.

Vücudunun bir bölümü felçli olan Victoria Brignell'in olduğu uçak, havalimanına iniş yaptı.

Görevliler, ilk başta Brignell'e, uçaktan indirme işleminin 50 dakika sonra başlayacağını söyledi.

1.5 saat uçakta beklemek zorunda bırakıldı

Brignell'in uçaktaki görüntüsünü paylaşan arkadaşı Sonia Sodha, Victoria'nın uçakta bir buçuk saat bekletildiğini ve yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sodha, ortaya çıkan durumun engeller için "berbat bir hizmet" olduğunu ifade etti.

Havalimanı özür diledi

Gatwick Havalimanı, Brignell'e yönelik tutumun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, söz konusu yolcudan özür diledi.

Yaşadıklarını anlatan Brignell, "Kollarımı ve bacaklarımı kullanamıyorum. Uçaktan inmek için özel olarak tasarlanmış tekerlekli sandalyeye ve beni sandalyeme kaldıracak iki kişiye ihtiyacım var." dedi.

Tekerlekli sandalye geldi, görevliler gelmedi

Tekerlekli sandalyesinin hemen geldiğini dile getiren Brignell, ancak uçaktan inmesine yardım etmesi gereken insanların gelmediğini kaydetti.

Victoria Brignell, kendisinden özür dilenmesine rağmen resmi şikayette bulunmayı planlıyor.

"2022'de insanlar uçakta mahsur kalmamalı"

BBC'nin haberine göre, Brignell, "2022 yılında insanların bir uçakta bu kadar uzun süre mahsur kalmaması gerektiğini düşünüyorum.

Birleşik Krallık havalimanlarının, birlikte hareket etmeleri ve personellerini uygun şekilde planlamaları gerekiyor." diye ekledi.