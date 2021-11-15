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    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi

    İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele birimi, Liverpool'daki bir hastane önünde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın terör olayı olduğunu açıkladı.
    • REUTERS
    • 15.11.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:42
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    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi

    İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele ekibi, Liverpool kentindeki bir hastane önünde meydana gelen patlamanın terör olayı olduğunu duyurdu.

    Kuzeybatı Terörle Mücadele Polisi şefi Russ Jackson, düzenlediği basın toplantısında saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

    SORUŞTURMALAR DEVAM EDECEK

    Jackson, “Cihazın nasıl yapıldığını, olayın motivasyonunu ve başka birinin dahli olup olmadığını anlamak için soruşturmalar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

    Liverpool Woman's Hospital önündeki bir takside meydana gelen patlamada  1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

    TERÖRLE MÜCADELE ALDI

    Terörle Mücadele Polisi, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirmişti.

    İngiltere'de hastane yanındaki patlama ViDEO

    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi #1

    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi #2

    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi #3

    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi #4

    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi #5

    İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi #6

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