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İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi

İngiltere, hastane yanındaki patlama için ‘terör olayı’ dedi

İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele birimi, Liverpool'daki bir hastane önünde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın terör olayı olduğunu açıkladı.