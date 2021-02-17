İngiltere: İnsanlar, Prenses Latife'nin canlı ve iyi olduğunu görmek istiyor

İngiltere: İnsanlar, Prenses Latife'nin canlı ve iyi olduğunu görmek istiyor

Gizli çektiği görüntülerle rehin tutulduğunu belirten Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife'nin mesajlarının ardından, İngiltere'den açıklama yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin görüntüleri, İngiliz basını tarafından yayınlanmıştı.

PRENSES LATİFE'NİN VİDEOLU MESAJI

Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını, kendisini rehin tutmakla suçladı.

Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının, kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı.

İNGİLTERE: ENDİŞE VERİCİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Prenses Latife'nin durumunu "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

Yayınlanan görüntülerin "üzücü" olduğunu dile getiren Raab, insanların Prenses Latife'yi "canlı ve iyi" olarak görmek istediğini belirtti.

Raab, doğru hareket tarzının Birleşmiş Milletler (BM) konuyu araştırırken gelişmeleri "yakından" takip etmek olduğunu ifade ederek, "BAE dahil tüm ortaklarımızla her zaman insan hakları sorunlarını gündeme getiriyoruz." dedi.

"İNSANLAR HAYATTA VE İYİ OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYOR"

İngiliz bakan, Sky News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, gördüklerimizi takip edecek ve biz de bunu çok yakından izleyeceğiz. İnsanlar, onun hayatta ve iyi olduğunu görmek istiyor. Elbette bu doğal bir içgüdü ve bunu kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz.

2018'DE DENİZ YOLUYLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) eski insan hakları elçisi ve İrlanda’nın 7'nci Cumhurbaşkanı Mary Robinson, "Latife için endişeleniyorum. Durum ilerledi. Olayın araştırılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanarak geri götürülmüştü.

Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam beni rehin tutuyor ViDEO