Whitty'nin parkta karşı karşıya kaldığı durum, sosyal medyada paylaşıldı.

İngiltere, Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Chris Whitty'nin uğradığı tacizi konuşuyor.

Whitty'nin sokakta rahatsız edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Times gazetesi, yaşananların bu yıl üçüncü kez meydana geldiğine dikkati çekti.

TACİZ ANLARINI KAYDETTİLER

Görüntülerde baş tıp görevlisi Profesör Whitty'nin, 27 Haziran'da Londra'daki St James's Parkı'nda iki kişi tarafından rahatsız edildiği görülüyor.

Whitty, söz konusu kişilerden kurtulmaya çalışsa da daha sonra tekrar yakalanıyor. Üçüncü kişi ise olayı kaydediyor.

"KORUMA VERİLSİN"

Hırpalanma görüntüleri, İngiltere'de yüksek profilli sağlık görevlilerine polis koruması verilmesi çağrılarını beraberinde getirdi.

Londra polis teşkilatı, "Görüntünün farkındayız" açıklaması yaptı. Chris Whitty ile iletişim halinde olunduğu ve yaşananların soruşturulduğu kaydedildi.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Chris Whitty taciz edildi ViDEO

BAŞBAKAN JOHNSON: EŞKIYALAR...

Başbakan Boris Johnson, görüntüleri görünce "şok olduğunu" söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Bu eşkıyaların davranışlarını kınıyorum. Çalışkan kamu görevlilerimiz sokaklarımızda bu tür tehditlere maruz kalmamalı ve buna müsamaha göstermeyeceğiz." diye yazdı.

İçişleri Bakanı Priti Patel de yetkililerin Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı'na ne tür desteğin uygun olduğunu değerlendirdiğini söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ"

İngiltere Sağlık Bakanı Sacid Cavid, "Korkunç ve kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Cavid, mesajının devamında Whitty'i işaret ederek, "Ülke adına yorulmadan çalışıyor. Kamu görevlilerimize karşı bu tür davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bu şekilde davranan erkekler utanmalı." ifadelerini kullandı.

"BU SAHNELER YAŞANMAMALIYDI"

"Chris Whitty pandemi boyunca harika bir iş çıkardı." diyen Okullardan Sorumlu Bakan Nick Gibb, Sky News'e yaptığı açıklamada, Whitty'ye yakın koruma sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Güvenlik hizmetleri ve Chris Whitty'nin konusu. Bu sahneler toplumumuzda asla yaşanmamalıydı, kesinlikle yanlış."