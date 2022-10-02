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    İngiltere Kralı Charles, Mısır'daki zirveye katılmayacak

    İngiltere Kralı 3. Charles'ın, hükümetin isteği doğrultusunda gelecek ay Mısır'da düzenlenecek uluslararası iklim değişikliği zirvesine katılmama kararı aldığı iddiaları yalanlandı.
    • 02.10.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 20:36
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    İngiltere Kralı Charles, Mısır'daki zirveye katılmayacak

    İngiltere'de son günlerde İngiltere Kralı 3. Charles'ın hükümetin isteği doğrultusunda Mısır'da düzenlenecek uluslararası iklim değişikliği zirvesine katılmama kararı aldığı iddiaları gündemde.

    Bu iddialara yönelik İskan, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Simon Clarke'ten açıklama geldi.

    Ortak karar alındı

    Clarke, kralın iklim zirvesine katılmama kararının saray ve hükümet arasında müşterek alındığını vurgulayarak, Kral'a "zirveye katılmaması emri verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Clarke, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Kral'ın zirveye katılmasını istemediği söylemlerinin de gerçek dışı olduğunu kaydederek, hükümetin 2050 iklim hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

    Kralın katılımını Truss istemedi iddiası

    The Sunday Times Gazetesi ise Kral 3. Charles'ın bu kararı Truss'ın itirazının ardından aldığını iddia etmişti.

    İngiltere anayasasına göre, kralın siyasete müdahalesi yasaklanırken hanedan mensuplarının yurt dışı ziyaretlerinin de hükümet tavsiyeleriyle uyumlu olarak şekillenmesi gerekiyor.

    Geçen yıl İskoçya'da düzenlenen iklim zirvesine katılan 3. Charles'ın, tahta geçmeden önce bu zirveye de katılabileceği iddia ediliyordu.

    İngiltere Kralı Charles, Mısır daki zirveye katılmayacak #1


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