İngiltere Kralı Charles'ın yer aldığı paralar tedavüle girdi

9.6 milyon adet basılacağı belirtilen paralar, bugünden itibaren dolaşıma sokuldu. İngiliz basını, "Tarihi bir an" diye yazdı.

İngiltere, ülkenin Kralı Charles'ın fotoğrafının yer aldığı paralarla tanışmaya başladı.

Bu anlamda ülkede ilk madeni para, bugün resmen tedavüle girdi.

Üzerinde Kral Charles'ın olduğu ilk madeni paralar

Mirror'ın haberine göre, Kral Charles'ın yer aldığı ilk madeni 50 peniler, ceplerde yer almaya başlayacak.

Yeni madeni para objektiflere yansırken, gelişmeyle ilgili olarak, "Gerçekten tarihi bir an." yorumu yapıldı.

9.6 milyon adet basılacak

İngiliz gazetesi, "Sadece yeni Kralı kutlamak için tedavüldeki ilk madeni para değil, aynı zamanda ilk kez iki hükümdarın yer aldığı madeni paralar aynı anda yasal ödeme aracı olacak." dedi.

Üretimi yapılan yeni 50 penilerden 9.6 milyon adet olacak. Bu da ülkedeki her 7 kişiden birine tekabül ediyor.

Yeni parada dikkat çeken ayrıntılar

Madeni parada Kral Charles'ın taç takmamasına dikkat çekildi. Charles madeni paranın üzerinde sola, annesi Kraliçe 2'nci Elizabeth ise sağa bakıyor.

Bunun, 1600'lere dayanan bir gelenekten kaynaklandığı, her hükümdarın bir öncekinin zıt yönüne baktığı bilgisine yer verildi.