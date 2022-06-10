Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Büyükelçiliği bahçesinde, Büyükelçi Dominick Chilcott'un önclüğüyle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96'ncı doğum günü kutlandı.

Yapılan kutlamaya; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Mike Freer, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.

Etkinlikte bulunan sergide Kral 8'inci Edward ile Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretlere ilişkin fotoğraflar sergilendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, Kraliçe 2'nci Elizabeth ile fotoğrafları da yer aldı.

Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları Ankara'nın simgelerinden Atakule'ye yansıtıldı.

İngiltere Kraliçesi'nin 96. yaşı Ankara'da kutlandı

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, iki ülkenin NATO'da da önemli iki müttefik olduğunu söyledi.

Kaymakcı, ikili ticarette 20 milyar dolarlık bir hedef konduğunu bildirerek, 3 bin 200 İngiliz firmasının Türkiye'de yatırım yaptığını belirtti.

Kaymakcı, Kraliçe Elizabeth'in, Büyükelçilik bahçesine bir ağaç diktiğini de anımsatarak, "Kraliçe'ye uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Biliyoruz, Kraliçe'nin bu bahçede de bir dikili ağacı var. Dolayısıyla Kraliçe'nin hafızası, enerjisi, dinamizmi ve kararlılığı her zaman bizim hafızamızda da kalacak." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Chilcott da Kraliçe'nin Birleşik Krallık ve 53 Milletler Topluluğu ülkenin devlet başkanı olduğunu söyleyerek, "Britanya tarihinde hiçbir hükümdar bu kadar uzun süre hizmet vermemişti. Daha da önemlisi hiçbir hükümdar, halkına bu kadar iyi bir hizmet etmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kraliçe'nin bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeye 21 binin üzerinde ziyaret gerçekleştirdiğini, 112 devlet ziyaretine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Chilcott, bunlar arasında 3 Türkiye ziyareti bulunduğunu dile getirdi. Chilcott, Türk cumhurbaşkanlarının da İngiltere'de Kraliçe'nin davetlisi olduğunu söyleyerek, "Kendi yurdunda ise Winston Churchill'den sekizde bir Osmanlı kanı taşıyan Boris Johnson'a kadar tam 14 Britanyalı başbakan ile çalıştı." dedi.

"Son zamanlarda sağlığı pek iyi değil"

Pek çok Britanyalının Kraliçe'nin hükümdarlığı döneminde yaşamayı şans kabul ettiğine işaret eden Chilcott, "Majestelerinin sağlığı son zamanlarda her zaman olduğu kadar iyi değil. Hepimizin kendisine acil şifalar dilediğimizden ve en iyi dileklerimizi ilettiğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Davul Bandosu bir konser verdi.