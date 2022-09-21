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    İngiltere: Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, Putin'in Batı'ya "Rusya'nın çok sayıda silahı olduğu" tehdidini ürpertici olarak nitelendirerek, "Putin’in tehdidi ciddiye alınmalı" dedi.
    • 21.09.2022 - 11:30
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    İngiltere: Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve Batı’ya verdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı.

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu.

    Müsteşar Keegan, yaptığı açıklamada Putin'in Batı'ya çok sayıda silahı olduğu yönündeki tehdidini "ürpertici" olarak nitelendirdi.

    "Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı"

    "Bu ciddi bir tehdit ama daha önce yapılmış bir tehdit." diyen Keegan, "Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışıdır." şeklinde konuştu.

    "Genel konuşma açıkça Putin'in yalanlarından ibaretti"

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, "Genel konuşma açıkça Putin'in yalanlarından ibaretti" diyerek, Ukrayna savaşına diplomatik bir çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi.

    Keegan, "Ukrayna veya diğer ülkeler üzerinden ya da doğrudan devam edecek görüşmeler her zaman olacak, bu yüzden sükuneti teşvik etmeye ve mümkün olan yerlerde bu görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

    İngiltere: Putin in tehdidi ciddiye alınmalı #1

    Putin ne demişti

    İHA'nın haberine göre; Putin, konuşmasında Batı'yı Rusya'ya "nükleer şantaj" yapmakla suçlayarak, Rusya'nın cevap verecek çok silahı olduğunu ve blöf yapmadığını söylemişti.

    İngiltere: Putin in tehdidi ciddiye alınmalı #2


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