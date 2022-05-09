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    İngiltere, Rus platin ve paladyumu üzerindeki gümrük vergisini artıracak

    Londra yönetimi, Moskova'ya yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor.
    • 09.05.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:59
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    İngiltere, Rus platin ve paladyumu üzerindeki gümrük vergisini artıracak

    Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı çeşitli alanlarda yaptırımlarla hedef alan İngiltere, yeni hamlesini duyurdu.

    Daha önce her fırsatta, Ukrayna'ya "ölümcül silahlar" sağlayacağını belirten Londra yönetimi, şimdi de gümrük vergisini artırmaya hazırlanıyor.

    Platin ve paladyum ithalatı hedef alınacak

    İngiltere, 1,7 milyar poundluk (2,10 milyar dolar) ticareti hedefleyen yeni yaptırım paketi kapsamında, Rusya ve Belarus'tan platin ve paladyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini artıracağını duyurdu.

    Yüzde 35'lik artış

    Buna göre, bir dizi ürüne yönelik ithalat vergisi yüzde 35 oranında artırılacak. Öte yandan, Rusya'ya kimyasal, plastik, kauçuk ve makine gibi ürünlerin ihracatı da yasaklanacak.

    Reuters'ın haberine göre, Londra'dan yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin zamanı geldiğinde yeni yaptırımlar için yasa çıkaracağı belirtildi.

    "Putin'in hırslarını engelleyeceğiz"

    İngiltere, Rus ekonomisine karşı Batılı müttefikleriyle birlikte hareket ediyor. Şimdiye kadar 1000'den fazla şahıs ve işletmeye yaptırım uygulandı.

    Diğer taraftan Rusya, dünyanın önde gelen platin ve paladyum üreticisi konumunda. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Müttefiklerimizle yakın çalışarak Putin'in hırslarını engelleyebiliriz ve engelleyeceğiz." dedi.

    İngiltere, Rus platin ve paladyumu üzerindeki gümrük vergisini artıracak #1


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