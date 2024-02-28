İngiltere: Rusya'yla savaşın eşiğinde değiliz, işgale uğramayacağız Rus ordusu ile savaş çıkmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Zorunlu askerlikle ilgili yapılan açıklamaya da değinildi.

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İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Rusya ile çatışma olasılığını değerlendirdi.

Radakin, General Sir Patrick Sanders'ın geçen ay yaptığı, Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın saldırganlığına tepki olarak ulusal askeri hizmeti yeniden uygulamaya istekli olduğu yönündeki konuşmasının ardından çıkan spekülasyonlara değindi.

Rusya ile savaşacak noktaya gelmediklerini söyleyen Radakin, herhangi bir işgalin söz konusu olmayacağını belirtti.

"İşgale uğramayacağız"

İngiliz komutan, şu ifadeleri kullandı:

Rusya ile savaşın eşiğinde değiliz. İşgale uğramayacağız. Savunma Bakanlığı'nda hiç kimse, geleneksel anlamıyla zorunlu askerlik hakkında konuşmuyor.

Mühimmat sıkıntısı yaşanıyor

Ukrayna'nın durumundan da bahseden Radakin, Batı, Kiev'i desteklemek için daha fazla adım atana kadar Ukrayna'nın birkaç ay boyunca mühimmat sıkıntısı çekmesi ve Rusya ile savaşta geride kalmasını beklediklerini söyledi.

Macron'un asker gönderme önerisine değinmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker konuşlandırma seçeneğini dışlamadıklarını söylemişti.

Londra'daki bir konferansta konuşan Radakin, bu konuda doğrudan yorumda bulunmazken, endüstriyel yardımın artırılmasına yönelik acil ihtiyacı vurguladı.

"Avrupa bu açığı kapatamadı"

Aynı İngiliz yetkili, Ukrayna'nın karada zor bir durumla karşı karşıya olduğunu, ordusunun "mühimmat ve stok açısından zor durumda olduğunu" belirtti.

Ayrıca, ABD askeri yardımının Kongre'de Cumhuriyetçiler tarafından durdurulduğunu ve Avrupa'nın bu açığı henüz kapatamadığını sözlerine ekledi.