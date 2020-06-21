İngiltere, S.Arabistan'a silah satmayı sürdürüyor iddiası

Londra yönetiminin, yasağa rağmen Riyad'a silah satmaya devam ettiği iddia edildi.

İngiliz hükümeti, mahkeme kararına rağmen Suudi Arabistan’a silah satmayı sürdürmekle suçlandı.

The Guardian gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberde, İngiltere’de hükümetin Yüksek Mahkeme'nin geçen yıl aldığı Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma kararına uygun davranmadığı iddia edildi.

VERİLMİŞ RUHSATLAR GÖZDEN GEÇİRİLMEDİ

Mahkeme geçen yıl 19 Haziran'da hükümetin Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşta kullanacağı silahlar için yeni satış ruhsatı vermemesini, bugüne kadar verilmiş ruhsatları da gözden geçirmesini karara bağlamıştı. Ancak habere göre, İngiliz Ticaret Bakanlığı aradan geçen bir yıla karşın verilmiş ruhsatları gözden geçirmedi.

SAVAŞ UÇAĞI PARÇALARI VE BAKIM HİZMETİ DEVAM ETTİ

Gazete İngiltere'nin bu kapsamda Suudi Arabistan’a başta savaş uçağı parçaları ile bakım hizmeti olmak üzere savunma sanayisi mal ve hizmet ihracını sürdürdüğünü yazdı.

ÇELİŞKİLİ UYGULAMA

Bu durumun içerdiği çelişkiye dikkat çeken gazete, mahkeme kararından bu yana yeni silah satış ruhsatı başvurularının reddedilmesine karşın aynı silahın satışına verilen eski bir ruhsatla Suudi Arabistan’a silah ihracının sürdüğünü kaydetti.

"ÇIKARLAR, YEMEN HALKININ HAYATININ ÖNÜNE KOYULUYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen sivil toplum örgütü Silah Ticaretine Karşı Kampanya yetkilisi Andrew Smith de hükümeti eleştirerek, "İngiliz hükümeti silah şirketlerinin çıkarlarını Yemen halkının hayatının ve haklarının önüne koyuyor. Hükümete, kendi kurallarına uyması konusunda bile güvenilemiyor." ifadesini kullandı.

İngiltere’nin sadece 2015'ten bu yana Suudi Arabistan’a 5,3 milyar sterlin değerinde silah sattığı biliniyor.