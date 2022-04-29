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    İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO'nun askeri gücü Rusya'dan daha üstün

    İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO'nun askeri gücü Rusya'dan daha üstün

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerinden sarsılmadığını, kendilerinin de nükleer caydırıcılığı olduğunu ve NATO'nun Rusya'dan güçlü olduğunu söyledi.
    • AA
    • 29.04.2022 - 02:55
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    LBC Radyosuna konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.

    "30 uluslu NATO'nun parçası olarak Rusya'dan güçlüyüz"

    Bunun kendisini sarsmadığını kaydeden Wallace, "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var. Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak tüm imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız." dedi.

    İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO nun askeri gücü Rusya dan daha üstün #1

    "Nükleer caydırıcılığımız için minnettar olmalıyız"

    Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.

    İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO nun askeri gücü Rusya dan daha üstün #2

    "Putin, büyük stratejik gaflar yaptı"

    Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın) Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti.

    Rusya, Ukrayna'ya yapılan büyük silah yardımlarının çatışmayı alevlendirdiğini savunarak, ABD'den silah göndermeyi bırakmasını istemişti.

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    İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO nun askeri gücü Rusya dan daha üstün #3


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