İngiltere, tam aşılı yolcular için seyahat kurallarını esnetmeyi düşünüyor

Londra yönetimi, hava yolu firmalarının baskısının ardından geri adım atmaya hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız haftalarda İngiltere'nin yurt dışı turistik seyahatlere yönelik sıkılaştırmaya gitmesi turizm sektörünün tepkisine neden olmuştu.

Hava yolu şirketleri tarafından baskı altına alınan Londra yönetimi, tam olarak aşılanmış yolcular için seyahat kurallarını gevşetmeyi düşünüyor.

İrlanda merkezli Ryanair, seyahat politikası nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal işlem başlatmak için Manchester Havalimanları Grubu (MAG) ile bir araya geldi. Diğer hava yollarının da bu harekete katılabileceği belirtildi.

TURİSTİK SEYAHAT İÇİN GEVŞEME İŞARETİ

MAG sözcüsü, İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne adli inceleme için belgeler sunduklarını söyledi.

Ancak İngiltere, aşıların ülkeye gelen yolcuların seyahatini nasıl kolaylaştırabileceğini düşündüğünü söyleyerek olası bir gevşemeye işaret etti.

İNGİLTERE, AB'Yİ TAKİP EDECEK

İngiliz yetişkinlerin yarısından fazlası koronavirüs aşısının her iki dozunu da yaptırdı.

Telegraph, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi tam aşılı turistleri koronavirüs testlerinden ve temmuz ayından itibaren karantinadan muaf tutma yolunu takip etmek istediğini bildirdi.

Bir hükümet yetkilisi, "Gelen seyahatler için farklı bir sağlık ve test önlemleri setini şekillendirmede aşıların rolünü değerlendirmek için çalışmaya başladık." dedi.