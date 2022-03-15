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    İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların boşaltılan mülklerine yerleştirecek

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması adına düşünülen seçenekler arasında, Rus oligarklarının boş mülkleri
    • İHA
    • 15.03.2022 - 03:48
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    İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların boşaltılan mülklerine yerleştirecek

    Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok ülkenin yaptırımlarına hedef olan Rusya'ya İngiltere'den bir darbe daha geldi.

    RUS OLİGARKLARIN MÜLKLERİNE, UKRAYNALI MÜLTECİLERİN YERLEŞTİRİLME İHTİMALİ

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması hususunda, mültecilerin yaptırım uygulanan Rus oligarklarının boş mülklerine yerleştirilme ihtimalinin masada olan seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi.

    Downing Street, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü'ne ait otelin düşünülen mülkler arasında olduğunu doğrulayarak, "tüm seçeneklere açık olduklarını" kaydetti.

    İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların boşaltılan mülklerine yerleştirecek #1

    "ÖZEL LİSANS KONUSUNDA BAZI ZORLUKLAR VAR"

    Fakat bu konuda yeni mevzuatların gerekli olabileceğine dikkat çeken Downing Street, "Yaptırımlara ilişkin oluşturulan özel lisans konusunda bazı zorluklar var" ifadelerini kullandı.

    Downing Street, "Konut binalarında izinsiz oturmak yasa dışıdır. Fakat, mal sahipleri yaptırımlara tabiyken, el konulan mülkler için uygun kullanımı belirlemek için çalışıyoruz" dedi.

    Öte yandan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları nedeniyle geçtiğimiz hafta yaptırıma uğramış ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesinden bu yana İngiltere hükümeti tarafından yaptırım uygulanan 18 Rus oligarktan biri olmuştu.

    İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların boşaltılan mülklerine yerleştirecek #2

    "MÜLK KURTARILDI"

    Geçtiğimiz günlerde en az beş kişiden oluşan bir grup sabaha karşı Rus oligark Oleg Deripaska'nın evine girip, “Mülk kurtarıldı”, “Putin S… G…” yazılı pankartları astıkları görülmüştü.

    Mülkü ele geçiren protestoculardan biri İngiltere hükümetini eleştirirken, "Priti Patel, endişelenme. Senin işini yaptık. Mülteciler hoş geldiniz. Putin savaşı durdurana kadar kalmayı planlıyoruz. Putin, insanların evlerini ve topraklarını kaybetmesinden sorumludur. Yaptırımlar yeterli değil." demişti.

    İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların boşaltılan mülklerine yerleştirecek #3


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