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    İngiltere ve Fransa'da aşırı sıcak hava uyarısı

    İngiltere ve Fransa'da aşırı sıcak hava uyarısı

    İngiltere'de başkent Londra dahil ülkenin güneydoğu ve doğusu, sıcak hava dalgası altında kalırken, Fransa'da da aşırı sıcak havalar nedeniyle uyarılar yapıldı.
    • 17.06.2022 - 05:33
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    İngiltere'de çarşambadan beri etkisini gösteren hava sıcaklığının yarın 35 dereceyi bulması beklenirken, sıcak hava etkisini pazar yağacak yağmurla kaybedecek.

    "İberya'dan daha sıcak havalar geliyor"

    Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, "Güney İngiltere'de açık gökyüzü ve oldukça kuru zemin koşullarımız var. Ayrıca, büyük sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın güneyinden özellikle de İberya'dan daha sıcak havalar geliyor. Bu da cuma göreceğimiz türde bir artışa yol açıyor." dedi.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #1

    İngilizler, pazar günü yağmurla serinlemeyi bekliyor

    AA'nın haberine göre; birkaç gün daha sıcaklıkların görüleceğini kaydeden Madge, "Şu anda, bazı belirsizlikler olsa da hava sıcaklıklarının cuma zirveye çıkacağını ve ardından cumartesi büyük ölçüde daha serin bir gün içinde olacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #2

    1976'dan beri en yüksek sıcaklıklar

    Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından Dr. Agostinho Sousa da seyahatlerde kişilerin yanlarında su bulundurmaları, gölgede yürümeleri, güneş kremi sürmeleri ve gün içinde spor yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #3

    İngiltere'de en yüksek hava sıcaklığı 35 santigrat derece ile Haziran 1976'da kaydedilmişti.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #4

    Fransa'da da aşırı sıcaklara karşı kırmızı alarm

    Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

    Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası bekleniyor.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #5

    Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #6

    Başbakan'dan "dikkatli olun" uyarısı

    Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #7

    Kuraklık ve orman yangını korkusu

    Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.
    Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

    İngiltere ve Fransa da aşırı sıcak hava uyarısı #8


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