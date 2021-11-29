İngiltere’de 18 yaş ve üstüne Covid-19’a karşı hatırlatıcı doz kararı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron'a karşı önlem olarak 18 yaş ve üzeri herkesin 3'üncü doz aşı yaptırabileceğini açıkladı.

İngiltere'de Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. Ülkede Omicron vaka sayısı 11’e yükseldi.

18 YAŞ VE ÜSTÜNE 3.DOZ KARARI

Sağlık Bakanı Sajid Javid düzenlediği basın toplantısında, Omciron’un yayılmasını önlemek amacıyla aşılama programına odaklanılacağını belirtti. Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) Covid-19 aşılarının hatırlatıcı dozunun uygulanmasına yönelik önerisini kabul ettiğini aktaran Javid, İngiltere’de 18 yaş ve üzeri herkese 3’üncü doz Covid-19 aşılarının yapılacağını açıkladı.

İNGİLTERE’DE 2’İNCİ DOZ İLE 3’ÜNCÜ DOZ ARASINDAKİ SÜRE 6 AYDAN 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Javid, Covid-19 aşısının 2’inci dozu ile 3’üncü dozu arasındaki sürenin 6 aydan 3 aya düşürüldüğü ifade etti. İngiltere’de 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara aşının ilk dozundan 3 ay sonra 2’inci dozların uygulanabileceğini söyleyen Javid, bağışıklık sistemi şiddetli hastalıklar tarafından baskılanan kişilere ise ikinci kez destekleyici Covid-19 aşısı yapılabileceğini aktardı.

Destekleyici dozların Pfizer/BioNTech veya yarım doz Moderna aşılarından uygulanabileceğini ifade eden Javid, "Bu tavsiyeleri tamamen kabul ettim. Bu yeni önlemler mutasyona karşı daha fazla insanı daha hızlı bir şekilde koruyacak" dedi.

Javid, "Bu önlemler aşı programımız için büyük bir adımı temsil ediyor ve hatırlatıcı dozu alabilecek insan sayısını neredeyse ikiye katlıyor" ifadelerini kullanarak, potansiyel tehditlere karşı kararlı ve hızlı hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı.

"VAKALARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Covid-19’un sona ermediğini belirten Sağlık Bakanı Javid, önümüzdeki günlerde İngiltere’deki Omicron vakalarının artmasının beklendiğini ifade ederek, "Endişe verici yeni bir mutasyonun tehdit olabileceğini her zaman biliyorduk" dedi.

G7 SAĞLIK BAKANLARI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Omicron’u görüşmek üzere G7 Sağlık Bakanlarını acil bir toplantıya çağırdığını açıklayan Javid, "Bu yeni mutasyonu ve gelecekteki tehditleri ele almak için uluslararası ortaklarımızla işbirliği yapmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor" dedi.

OMİCRON VAKA SAYISI 11’E YÜKSELDİ

Yetkililer, hafta sonu İngiltere’de tespit edilen 3 vakaya ek olarak bugün İskoçya’da 6 vaka, başkent Londra’da ise 2 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Birleşik Krallık’ta toplam Omicron vaka sayısı 11’e yükselirken, en son tespit edilen 2 vakanın birbiriyle veya daha önce teyit edilen vakalarla bağlantılı olmadığı ancak her 2’sinin de Güney Afrika ile seyahat bağlantıları olduğu belirtildi.