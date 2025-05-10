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Haber Merkezi

İngiltere’de milyarder Elon Musk'a karşı toplumsal öfke giderek büyüyor.

Tesla marka araçlara yönelik birçok protestonun yapıldığı İngiltere'de, 98 yaşındaki bir gazi ilginç bir eyleme imza attı.

Savaş sırasında faşizmi bizzat gördüğünü söyleyen gazi Ken Turner, Musk'ın Tesla otomobillerden elde edilen geliri Avrupa'daki savaşları finanse etmek için kullandığını iddia etti.

"FAŞİZMİ YİNE EZECEĞİZ"

"Elon Musk'a bir mesajım var" diyen Turner, "Biz faşizmi daha önce ezdik, yine ezeceğiz" ifadelerini kullandı.

TESLA MARKA ARACI EZDİ

Britanya ordusunda savaştığını söyleyen Ken Turner, 2. Dünya Savaşı'nda kalma Sherman tipi bir tankla Tesla Model 3’ü ezdi.

Görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.