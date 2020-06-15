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- İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü
İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü
Kazanın nedeni bilinmezken, İngiliz arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istendi.
- AA
- 15.06.2020 - 14:15
İngiltere'de ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-15C, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Lakenheath Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir F-15C savaş uçağının yerel saatle 09.40'ta (TSİ 11.40) Kuzey Denizi'nde düştüğü belirtildi.
DÜŞEN UÇAK, LAKENHEATH ÜSSÜ'NDEN HAVALANDI
Açıklamada, Lakenheath Üssü'nden havalanan uçağın, kaza anında rutin bir eğitim görevinde olduğu kaydedildi.
Kaza nedeninin yanı sıra, pilotun durumunun şu anda bilinmediği ifade edilen açıklamada, İngiliz arama ve kurtarma ekiplerinden destek istendiği vurgulandı.