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    İngiltere'de alışveriş yapan müşteri ile çocuğu ölümden döndü

    Olacaklardan habersiz bir şekilde market alışverişini sürdüren kişi ve yanındaki çocuğu, kazayı kıl payı atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:02
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    İngiltere'de alışveriş yapan müşteri ile çocuğu ölümden döndü

    İngiltere'nin Birmingham kentinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

    Bir marketten sebze ve meyve alışverişi yapan müşteriye doğru hızla gelen araç, müşterinin yanında geçerek markete daldı.

    Daha sonra araç, hızla geri gitmeye başladı. Neye uğradığını şaşırtan müşteri, çocuğunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Araç müşterinin çocuğuna çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çocuğun, ciddi bir yaralanma yaşamadığı kaydedildi. Kontrolü kaybeden sürücünün diğer araçlara zarar verdiği belirtildi.

    Tehlike saçan sürücünün hastanede tedaviyi reddettiği ifade edildi.

    İngiltere'de alışveriş yapan müşteri ölümden döndü ViDEO

    İngiltere de alışveriş yapan müşteri ile çocuğu ölümden döndü #1

    İngiltere de alışveriş yapan müşteri ile çocuğu ölümden döndü #2

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