İngiltere'de anket: Muhafazakar Parti'nin Liz Truss ile kazanma şansı daha yüksek

İngiliz seçmenler, Truss önderliğindeki Muhafazakarların, İşçi Partisi'ni geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti, istifa kararı alan Başbakan Boris Johnson sonrası dönem için yeni liderini arıyor.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve eski Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaklaşık 160 bin parti üyesi arasındaki oylamadan önce ülke çapında kampanya yürütecek.

Yarışta Truss önde

Sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak oylama öncesi İngiltere'de yapılan bir anketin sonucu paylaşıldı.

Anket, Muhafazakarların, bir sonraki seçimi Truss liderliğinde kazanma şansının, Rishi Sunak'a kıyasla daha yüksek olacağını gösteriyor.

Oranlar belli oldu

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 32'si ve 2019 genel seçimlerinde Muhafazakarları destekleyenlerin yüzde 58'i, Truss'ın liderliğini desteklediğini söyledi.

Söz konusu oranlar, Sunak için sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 52 şeklinde gerçekleşti.

"Sunak'ın kampanyasına darbe"

İngiltere basınından Independent'ın aktardığına göre, sonuçlar, Başbakanlık Konutu 10 Numara için yarışan Sunak'ın kampanyasına "darbe" anlamına geliyor.

"Starmer'ı yenmek için en iyi aday"

Grantham kasabasında destekçilerine seslenen Sunak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'ni yenebilecek tek kişinin kendisi olduğunu vurguladı.

Truss'ın bir kampanya sözcüsü ise anket sonucuna ilişkin, "Bu anket, Liz'in ülke çapındaki seçmenler arasında en geniş çekiciliğe sahip olduğunu, aynı zamanda 2019 Muhafazakar koalisyonunu bir arada tutmak ve (İşçi Partisi lideri) Keir Starmer'ı yenmek için en iyi aday olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

5 Eylül'de açıklanacak

Aynı sözcü, "Bunu Muhafazakar bir şekilde yöneterek, vergileri azaltarak ve insanların zor kazanılan paralarının daha fazlasını elinde tutmasına izin vererek yapacak." diye ekledi.

Muhafazakar Parti içindeki oylama sonrası partinin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de belli olacak.