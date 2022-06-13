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İngiltere'de artan yakıt fiyatları incelenecek

İngiltere'de artan yakıt fiyatları incelenecek

Rekabet ve Piyasa Kurumu'na yapılan çağrıda, benzin istasyonlarındaki fiyat artış hızıyla ilgili kaygıların devam ettiğine dikkat çekildi. Bunun üzerine pazardaki rekabet mercek altına alınacak.