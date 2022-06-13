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- İngiltere'de artan yakıt fiyatları incelenecek
İngiltere'de artan yakıt fiyatları incelenecek
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 15:52
- Güncelleme : 13.06.2022 - 15:53
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizinin de etkisiyle İngiltere'de benzinin litre fiyatı 1.82 sterline yükselirken, dizelin fiyatı ise 1.88 sterlin seviyelerinden işlem görüyor.
Ülkede tırmanışa geçen akaryakıt fiyatları nedeniyle sağlık sektörü çalışanlarının işe gitmek için araçlarına benzin doldurmakta zorlandığına ilişkin haberler gündem olmuştu.
İngiltere'de gündem akaryakıt fiyatları
İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), artan yakıt fiyatlarını mercek altına almak için harekete geçti.
İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng, CMA'ya yaptığı çağrıda, akaryakıt piyasasının "acil şekilde incelenmesini" ve uzun vadeli bir çalışma yürütülmesini istedi.
Pazardaki rekabet araştırılacak
Financial Times'ın haberine göre, Kwarteng, CMA'dan pazardaki rekabeti araştırmasını talep etti.
Ayrıca tüketicilerin ödediği fiyatlar üzerindeki şeffaflığın artırılması için atılabilecek adımların değerlendirilmesi yönünde çağrı yapıldı.
Fiyat artış hızı endişelendirdi
Londra yönetimi, bu yıl 5 milyar sterlinlik paket çerçevesinde yakıt vergisi indirimi açıkladı. Bununla birlikte Kwarteng, benzin istasyonlarındaki fiyat artış hızına ilişkin yaygın endişenin sürdüğünü söyledi.
Kwarteng'in konuyla ilgili mektubuna yanıt veren CMA İcra Direktörü Andrea Coscelli, piyasada inceleme yapacaklarını, öte yandan Birleşik Krallık'taki tüketiciler için tabloyu iyileştirmek üzere atılabilecek adımlar konusunda hükümete tavsiyelerde bulunacaklarını aktardı.