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    İngiltere'de artan yakıt fiyatları incelenecek

    Rekabet ve Piyasa Kurumu'na yapılan çağrıda, benzin istasyonlarındaki fiyat artış hızıyla ilgili kaygıların devam ettiğine dikkat çekildi. Bunun üzerine pazardaki rekabet mercek altına alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:53
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    İngiltere'de artan yakıt fiyatları incelenecek

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizinin de etkisiyle İngiltere'de benzinin litre fiyatı 1.82 sterline yükselirken, dizelin fiyatı ise 1.88 sterlin seviyelerinden işlem görüyor.

    Ülkede tırmanışa geçen akaryakıt fiyatları nedeniyle sağlık sektörü çalışanlarının işe gitmek için araçlarına benzin doldurmakta zorlandığına ilişkin haberler gündem olmuştu.

    İngiltere'de gündem akaryakıt fiyatları

    İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), artan yakıt fiyatlarını mercek altına almak için harekete geçti.

    İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng, CMA'ya yaptığı çağrıda, akaryakıt piyasasının "acil şekilde incelenmesini" ve uzun vadeli bir çalışma yürütülmesini istedi.

    Pazardaki rekabet araştırılacak

    Financial Times'ın haberine göre, Kwarteng, CMA'dan pazardaki rekabeti araştırmasını talep etti.

    Ayrıca tüketicilerin ödediği fiyatlar üzerindeki şeffaflığın artırılması için atılabilecek adımların değerlendirilmesi yönünde çağrı yapıldı.

    İngiltere de artan yakıt fiyatları incelenecek #1

    Fiyat artış hızı endişelendirdi

    Londra yönetimi, bu yıl 5 milyar sterlinlik paket çerçevesinde yakıt vergisi indirimi açıkladı. Bununla birlikte Kwarteng, benzin istasyonlarındaki fiyat artış hızına ilişkin yaygın endişenin sürdüğünü söyledi.

    Kwarteng'in konuyla ilgili mektubuna yanıt veren CMA İcra Direktörü Andrea Coscelli, piyasada inceleme yapacaklarını, öte yandan Birleşik Krallık'taki tüketiciler için tabloyu iyileştirmek üzere atılabilecek adımlar konusunda hükümete tavsiyelerde bulunacaklarını aktardı.


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