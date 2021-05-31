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- İngiltere'de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı
İngiltere'de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı
- REUTERS
- 31.05.2021 - 09:46
- Güncelleme : 31.05.2021 - 10:21
İngiltere’de koronavirüs ile mücadele, alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları ile devam ediyor.
Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyonu geçmişken, başkent Londra’nın batısında ilginç bir protesto gerçekleştirildi.
Aşı ve sokağa çıkma karşıtı olan halk, önce Westfield Alışveriş Merkezi önünde toplandı.
Ardından protestocular, binaya girmek için harekete geçti.
ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAPATILDI
Aşısız yüzlerce kişinin binaya girmesini önlemek için güvenlik görevlileri ve polis büyük çaba harcadı.
Protestocular içeri girmek için zorlayınca, ekipler tarafından cop ile müdahale edildi.
Bazı protestocuların, maske takmadığı görüldü.
Yaşanan olaylar nedeni ile çıkan arbede, kameralara yansıdı.
Kalabalığın dağıtılmasının ardından alışveriş merkezi, polis tarafından kapatıldı.
İngiltere'de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı VİDEO