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    İngiltere'de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı

    Aşı ve sokağa çıkma yasağı karşıtı olan yüzlerce protestocu, alışveriş merkezinin önüne geldi. İçeri girmeye çalışan protestoculara cop ile müdahale edildi.
    • REUTERS
    • 31.05.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:21
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    İngiltere'de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı

    İngiltere’de koronavirüs ile mücadele, alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları ile devam ediyor.

    Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyonu geçmişken, başkent Londra’nın batısında ilginç bir protesto gerçekleştirildi.

    Aşı ve sokağa çıkma karşıtı olan halk, önce Westfield Alışveriş Merkezi önünde toplandı.

    Ardından protestocular, binaya girmek için harekete geçti.

    ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAPATILDI

    Aşısız yüzlerce kişinin binaya girmesini önlemek için güvenlik görevlileri ve polis büyük çaba harcadı.

    Protestocular içeri girmek için zorlayınca, ekipler tarafından cop ile müdahale edildi.

    Bazı protestocuların, maske takmadığı görüldü.

    Yaşanan olaylar nedeni ile çıkan arbede, kameralara yansıdı.

    Kalabalığın dağıtılmasının ardından alışveriş merkezi, polis tarafından kapatıldı.

    İngiltere'de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı VİDEO

    İngiltere de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı #1

    İngiltere de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı #2

    İngiltere de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı #3

    İngiltere de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı #4

    İngiltere de aşı karşıtları alışveriş merkezine girmek için arbede çıkardı #5

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