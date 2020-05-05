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İngiltere'de bakımevlerinde koronadan 5 bin 890 kişi öldü

İngiltere'de bakımevlerinde koronadan 5 bin 890 kişi öldü

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nden, ölümlerin beklenilenden dört kat daha fazla olduğu açıklaması geldi.