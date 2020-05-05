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- İngiltere'de bakımevlerinde koronadan 5 bin 890 kişi öldü
İngiltere'de bakımevlerinde koronadan 5 bin 890 kişi öldü
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nden, ölümlerin beklenilenden dört kat daha fazla olduğu açıklaması geldi.
- DHA
- 05.05.2020 - 12:20
İngiltere'de sadece bakımevlerinde, koronavirüs salgınından 5 bin 890 kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
İngiltere’de son verilere göre, 28 bin 734 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede 190 bin 584 vaka tespit edilirken, İngiliz medyası çarpıcı bir detayı gündeme taşıdı.
BAKIMEVLERİNDEKİ 5 BİN 890 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 5 bin 890’ının bakımevlerinde bulunan yaşlılar olduğu kaydedildi.
"NORMAL ÖLÜM ORANININ DÖRT KATI"
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin Sağlık Analizi ve Yaşam Olayları Bölümü Başkanı Nick Stripe, “Yılın bu zamanında görmeyi beklediğimizden neredeyse dört kat daha fazla ölüm kaydedildi.” açıklamasını yaptı.