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    İngiltere'de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı

    İngiltere'de hava sıcaklığının ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bazı süpermarketler, arızalanan buzdolabı ve dondurucu raflarını boşaltmak zorunda kaldı.
    • 20.07.2022 - 21:31
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    İngiltere'de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı

    Avrupa tarihi sıcaklarla kavruluyor.

    Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklerken, İngiltere gibi kuzey ülkeleri boğucu sıcaklıkların esiri oldu.

    Tarihinin en sıcak günlerini yaşan İngiltere'de termometreler 40 santigrat dereceyi gördü.

    Marketlerdeki buzdolapları arızalandı, raflar boşaldı

    Rekor sıcaklığın ardından bazı süpermarketler, arızalanan buzdolabı ve dondurucu raflarını boşaltmak zorunda kaldı.

    İngiltere de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı #1

    İngiltere de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı #2

    İngiltere'de en yüksek sıcaklık 38,7 dereceydi

    İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

    Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

    İngiltere de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı #3

    Havaalanlarında pistler eridi

    Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu

    . Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

    İngiltere de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı #4

    İngiltere de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı #5

    İngiltere de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı #6

     


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