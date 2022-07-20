İngiltere'de bazı marketlerde buzdolapları arızalandı

İngiltere'de hava sıcaklığının ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bazı süpermarketler, arızalanan buzdolabı ve dondurucu raflarını boşaltmak zorunda kaldı.

Avrupa tarihi sıcaklarla kavruluyor.

Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklerken, İngiltere gibi kuzey ülkeleri boğucu sıcaklıkların esiri oldu.

Tarihinin en sıcak günlerini yaşan İngiltere'de termometreler 40 santigrat dereceyi gördü.

Marketlerdeki buzdolapları arızalandı, raflar boşaldı

Rekor sıcaklığın ardından bazı süpermarketler, arızalanan buzdolabı ve dondurucu raflarını boşaltmak zorunda kaldı.

İngiltere'de en yüksek sıcaklık 38,7 dereceydi

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Havaalanlarında pistler eridi

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu

. Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.