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    İngiltere'de bir günde 3 bin 497 korona vakası tespit edildi

    İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 497 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.
    • AA
    • 12.09.2020 - 21:16
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    İngiltere'de bir günde 3 bin 497 korona vakası tespit edildi

    İngiltere Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

    Yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.

    Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.

    GÜNLÜK ORTALAMA 3 BİNE ULAŞTI

    Avrupa'da koronavirüs en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

    Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.

    İngiltere de bir günde 3 bin 497 korona vakası tespit edildi #1

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