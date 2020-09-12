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- İngiltere'de bir günde 3 bin 497 korona vakası tespit edildi
İngiltere'de bir günde 3 bin 497 korona vakası tespit edildi
İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 497 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.
- AA
- 12.09.2020 - 21:16
İngiltere Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.
Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.
GÜNLÜK ORTALAMA 3 BİNE ULAŞTI
Avrupa'da koronavirüs en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.
Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.