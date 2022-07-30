İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti

İngiltere’de ücret artışı talebiyle demir yolu işçileri greve giderken tren seferlerinde aksama yaşandı. İşçileri temsil eden ASLEF sendikası Genel Sekreteri "Yükselen enflasyon hükümetin suçu" dedi.

İngiltere, havalimanlarındaki sorunları çözemeden bir problemle daha karşı karşıya geldi.

Ülkede yaklaşık 5 bin demir yolu işçisi greve gitti.

İngiltere'deki Güneydoğu ve Batı Mindlas tren hatları dahil olmak üzere birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşanırken yolcular mağdur oldu.

"Yükselen enflasyon hükümetin suçu"

Demir yolu işçilerini temsil eden İngiliz sendikası ASLEF’in Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, "Tek isteğimiz, ücretlere ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetindeki artışa paralel bir zam yapılması. Yükselen enflasyon bu ülkedeki çalışanların suçu değil, bu hükümetin suçu." dedi.

Önümüzdeki ay da grev yapacaklar

İHA'nın haberine göre; ülkede Ağustos ayında da demir yolu işçilerin tekrar greve gideceği öğrenildi.



