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    İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti

    İngiltere’de ücret artışı talebiyle demir yolu işçileri greve giderken tren seferlerinde aksama yaşandı. İşçileri temsil eden ASLEF sendikası Genel Sekreteri "Yükselen enflasyon hükümetin suçu" dedi.
    • 30.07.2022 - 21:45
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    İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti

    İngiltere, havalimanlarındaki sorunları çözemeden bir problemle daha karşı karşıya geldi.

    Ülkede yaklaşık 5 bin demir yolu işçisi greve gitti.

    İngiltere'deki Güneydoğu ve Batı Mindlas tren hatları dahil olmak üzere birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşanırken yolcular mağdur oldu.

    "Yükselen enflasyon hükümetin suçu"

    Demir yolu işçilerini temsil eden İngiliz sendikası ASLEF’in Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, "Tek isteğimiz, ücretlere ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetindeki artışa paralel bir zam yapılması. Yükselen enflasyon bu ülkedeki çalışanların suçu değil, bu hükümetin suçu." dedi.

    Önümüzdeki ay da grev yapacaklar

    İHA'nın haberine göre; ülkede Ağustos ayında da demir yolu işçilerin tekrar greve gideceği öğrenildi.

    İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti #1

    İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti #2


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