İngiltere'de dünyaya gelen bebek, Boris Johnson’a benzetildi

Rus bir çiftin 3 ay önce dünyaya gelen bebeklerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a olan benzerliğinden dolayı 'minyatür Boris' deniliyor.

İngiltere'de yaşayan Tatiana Doronina ve eşi Ruslan çiftinin, 3 ay önce bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Dünyaya gelen bebeğin saçları, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a benzetildi.

Anne Tatiana Doronina, "Onu gören herkes baştan aşağı süzüyor. Görür görmez onu Boris Johnson ile kıyaslıyorlar.” diye konuştu.

DÜNYAYA GELEN BEBEK SAÇLARIYLA ŞAŞIRTTI

Tatiana Doronina ve eşi Ruslan, bir bebekleri olacağını öğrendiklerinde, kendileri gibi koyu renk saçlı olacağını hayal ediyordu.

Ancak üç ay önce dünyaya gelen oğulları sapsarı saçlarıyla herkesi şaşırttı.

1 Mart’ta dünyaya gelen bebeklerinden sonra, Tatiana ve Ruslan çiftini yolda görenler, durdurup bebeklerinin saçlarıyla ilgili yorumlar yapmaya başladı.

"MİNİK BORİS" Doğumundan hemen sonra bebeğinin saçlarını fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren anne Tatiana, “Saçları nasıl bu kadar açık renkli olabilir diye düşündüm. Sonra ilk kez onu yıkadığımda saçlarının çok gür olduğunu fark ettim. Onu gören tüm hemşireler de saçlarının gürlüğüne şaşırdılar. O adeta bir minik Boris.” dedi. "BENZERLİK ÜRKÜTÜCÜ"

Tatiana Doronina, 43 yaşındaki baba Ruslan’ın, oğullarına Boris adını vermeyi teklif ettiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini anlattı.

Anne Tatiana, “Tıpkı ona benzediğini söylemeleri için ona Boris dememize gerek yoktu, benzerlik o kadar bariz ki, ürkütücü.” yorumunu yaptı.



