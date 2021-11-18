İngiltere'de Eric Zemmour'un katılacağı etkinlik iptal edildi

Fransa'da yapılan anketlerde Macron'un oy oranına yaklaşan Zemmour'un katılacağı etkinliğin gerçekleştirilmemesi kararlaştırıldı.

İngiltere Kraliyet Enstitüsü, yarın enstitüde düzenlenecek olan ve Fransız aşırı sağcı yazar Eric Zemmour'un konuşma yapacağı etkinliği iptal etti.

Kraliyet Enstitüsü, Zemmour'un Fransız toplumuyla enstitüde bir araya geleceği etkinliğe ilişkin yapılan rezervasyonu, "durum tespiti" yapıldıktan sonra iptal etti.

KONUŞMA YAPMASI İÇİN DAVET EDİLMEDİ

Kraliyet Enstitüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Zemmour'u konuşma yapması için davet etmediklerini, yalnızca bu kişi hakkında ayrıntılı incelemenin ardından rezervasyonu iptal ettiklerini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİYE GEÇİT YOK

"Rezervasyon kısa sürede alındı ve enstitünün her hafta aldığı birçok rezervasyondan biriydi. Enstitü, durum tespiti sürecinin ardından mekan kiralama etkinliğini iptal etme kararı aldı ve bu nedenle Zemmour, Kraliyet Enstitüsü'nde konuşmayacak."

İNGİLTERE'DEKİ FRANSIZ SEÇMENE DARBE

Guardian'da yer alan habere göre, Zemmour'un ekibi ise iki hafta önce yapılan rezervasyonun son dakika iptalinin e-posta ile bildirildiğini, bunun etkinliğe kaydolan İngiltere'deki Fransız seçmene bir darbe olduğunu söyledi.

Fransız basınına konuşan bir kaynak ise söz konusu iptal kararına ilişkin yasal işlem başlatmayı düşündüklerini belirtti.

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITI

Geçen yıl Fransa'nın CNews televizyonunda katıldığı bir programda, refakatsiz çocuk sığınmacıları "hırsızlar, tecavüzcüler ve katiller" olarak niteleyen Zemmour hakkında, dün Paris'te "ırkçı nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Fransa'da Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını henüz açıklamamasına rağmen anketlerde kısa sürede hızla yükselen bir isim olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

MACRON'UN OY ORANINA YAKLAŞIYOR

Seçimin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre, Zemmour'un ilk turda alması beklenen oy oranı son birkaç ayda yüzde 5'ten yüzde 16-18'e kadar çıktı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour'un bazı anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in "tahtını sallaması", muhtemel oy oranının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un oy oranına giderek yaklaşması dikkati çekiyor.

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