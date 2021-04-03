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    İngiltere'de eylülden bu yana en düşük can kaybı

    İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 826’ya yükseldi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 20:02
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    İngiltere'de eylülden bu yana en düşük can kaybı

    İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 826’ya yükseldiği belirtildi.

    Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 423 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 357 bin 91’e yükseldi.

    EYLÜLDEN BU YANA EN DÜŞÜK CAN KAYBINA ULAŞILDI

    Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 9 Eylül’den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi.

    5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI

    Birleşik Krallık genelinde uygulanan Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 5 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, son 24 saatte 381 bin 285 kişi aşılandı.

    Açıklamada, 31 milyon 425 bin 682 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 205 bin 505 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

    İngiltere de eylülden bu yana en düşük can kaybı #1

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