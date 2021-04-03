İngiltere'de eylülden bu yana en düşük can kaybı

İngiltere'de eylülden bu yana en düşük can kaybı

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 826’ya yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 826’ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 423 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 357 bin 91’e yükseldi.

EYLÜLDEN BU YANA EN DÜŞÜK CAN KAYBINA ULAŞILDI

Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 9 Eylül’den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI

Birleşik Krallık genelinde uygulanan Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 5 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, son 24 saatte 381 bin 285 kişi aşılandı.

Açıklamada, 31 milyon 425 bin 682 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 205 bin 505 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.