- Haberler
- Dünya Haberleri
- İngiltere'de eylülden bu yana en düşük can kaybı
İngiltere'de eylülden bu yana en düşük can kaybı
- İHA
- 03.04.2021 - 20:02
İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 826’ya yükseldiği belirtildi.
Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 423 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 357 bin 91’e yükseldi.
EYLÜLDEN BU YANA EN DÜŞÜK CAN KAYBINA ULAŞILDI
Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 9 Eylül’den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi.
5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI
Birleşik Krallık genelinde uygulanan Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 5 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, son 24 saatte 381 bin 285 kişi aşılandı.
Açıklamada, 31 milyon 425 bin 682 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 205 bin 505 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.