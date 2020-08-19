İngiltere'de geniş kapsamlı koronavirüs testi yapılacak

Ülkede iki haftada 150 bin kişiye koronavirüs testinin uygulanacağı belirtildi.

İngiltere, koronavirüs salgınını kontrol altında tutabilmek için harekete geçti.

320 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede 41 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, pandemiyi kontrol etmek için geniş çaplı test yapmayı planladıklarını söyledi.

Hancock, "Bu, kitlesel testler için gerçekten çok önemli bir hamle. Bu yılın geri kalanında kesinlikle hızlanacağız." dedi.

İKİ HAFTADA 150 BİN TEST

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, iki haftada 150 bin kişiyi test edecek. Belirti gösteren insanlar, testten ayrı tutulacak.

Ayrıca Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da daha fazla veri toplanacak. Araştırma, İngiliz hükümetinin ortaya çıkan salgınları belirlemesine ve ortadan kaldırmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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