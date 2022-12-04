İngiltere'de gıda hırsızlığı artıyor

Ükedeki marketlerde özellikle et ürünlerine güvenlik etiketi yerleştiriliyor. Market sahipleri, hırsızlık vakalarından şikayetçi.

İngiltere'de enflasyon, yıllık yüzde 11.1 ile son 41 yılın zirvesinde bulunuyor.

Hayat pahalılığı, ülkedeki market raflarında kendini hissettiriyor.

Bazı marketler, artan hırsızlık olayları karşısında çareyi başta et ürünleri olmak üzere kritik ürünlere güvenlik etiketi yapıştırmakta buluyor.

Balık rafında hırsızlık önlemi

Sosyal medyaya yansıyan bir karede, hırsızlık nedeniyle raflardaki balık etinin sayısı azaltıldı.

Raflara, "Yüksek düzeyde hırsızlık nedeniyle, yalnızca sınırlı miktarda balık sergiliyoruz. Raf boşsa, lütfen daha fazla stok konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacak bir yetkiliyle görüşün." şeklinde not asıldı.

Market sahibinden İngiliz polisine suçlama

Euronews'in aktardığına göre, yükselen gıda hırsızlıklarının nedeni, her 5 İngiliz'den 1'ini yoksulluğun eşiğine getiren enflasyon.

Coventry şehrindeki market sahibi Paul Cheema, polisin eylemsizliğinin de bu durumda etkili olduğunu düşünüyor.

"Geçen hafta bavulu dolu bir hırsız yakaladık"

Cheema, "Et ürünleri, sosisler ve tüm peynirler, hırsızların hedeflediği hassas bölümleri oluşturuyor. Her gün bir olay oluyor. Geçen hafta bavulu dolu bir hırsız yakaladık. Bavul olsa dahi polisin umurunda değil." dedi.

İngiltere'de önümüzdeki aylarda yarım milyon çocuğun gıda yardımına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.