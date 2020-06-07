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    İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

    İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler bir köle tacirinin heykelini yıkarak nehre attı.
    • AA
    • 07.06.2020 - 19:00
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    İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

    Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor.

    Başkent Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi.

    İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı VİDEO

    ADALET YOKSA BARIŞ DA YOK

    "Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "adalet yoksa barış da yok", "artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıyor.

    Londra polisi, dün başkentte yapılan gösteride 29 kişinin gözaltına alındığını, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığını duyurdu.

    KÖLE TACİRİNİN HEYKELİNİ NEHRE ATTILAR

    Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçyanın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenleniyor.

    Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.
    1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti.

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