İngiltere'de göstericilere polisten sert müdahale

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Londra'da George Floyd'un öldürülmesine karşı başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren gösteriler, kısa sürede dünya geneline yayıldı.

İngiltere'de devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda polis şiddeti yaşandı.

46 yaşındaki Floyd'un öldürülmesine tepki amacıyla başkent Londra'da başlayan gösterilerde eylemcilerle polis karşı karşıya geldi.

LONDRA'DA YÜKSEK TANSİYON

Tansiyonun yükseldiği bölge, İngiliz polisinin sert müdahalesine sahne oldu. Bazı göstericiler, coplu saldırıya uğrayıp yerlerde sürüklenirken, bazıları da zorla gözaltına alındı.

POLİS KAÇTI, GÖSTERİCİLER KOVALADI

Londra'da kameralara yansıyan görüntülerde ise polisin, öfkeli kalabalıktan kaçtığı görüldü.