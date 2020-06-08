- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- İngiltere'de göstericilere polisten sert müdahale
İngiltere'de göstericilere polisten sert müdahale
Londra'da George Floyd'un öldürülmesine karşı başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 09:30
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren gösteriler, kısa sürede dünya geneline yayıldı.
İngiltere'de devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda polis şiddeti yaşandı.
46 yaşındaki Floyd'un öldürülmesine tepki amacıyla başkent Londra'da başlayan gösterilerde eylemcilerle polis karşı karşıya geldi.
LONDRA'DA YÜKSEK TANSİYON
Tansiyonun yükseldiği bölge, İngiliz polisinin sert müdahalesine sahne oldu. Bazı göstericiler, coplu saldırıya uğrayıp yerlerde sürüklenirken, bazıları da zorla gözaltına alındı.
POLİS KAÇTI, GÖSTERİCİLER KOVALADI
Londra'da kameralara yansıyan görüntülerde ise polisin, öfkeli kalabalıktan kaçtığı görüldü.