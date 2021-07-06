İngiltere'de heykele gösterilen saygı Hz. Muhammed'e gösterilmiyor tepkisi

Pakistan asıllı siyasetçi Shah, heykellere yönelik hassasiyetin dini şahsiyetlere gösterilmediğini söyledi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili Naz Shah, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, polise gösterilerde daha fazla yetki veren yasa tasarısını değerlendirdi.

Pakistan asıllı siyasetçi Shah, tasarının yasalaşması durumunda heykellere zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlatarak, "Neden taş veya demirden bir heykele saldırana bir taş duvara ya da kapıya saldırandan daha fazla ceza verilecek." diye seslendi.

"BU HASSASİYET DİNİ ŞAHSİYETLERE KARŞI GÖSTERİLMİYOR"

Heykellerin milletin tarihi, sosyal ve kültürel hislerini temsil ettiğini, bu hassasiyetlere bağlı duyguların korunmasının sivil düzenin sağlanmasının esası olarak görüldüğünü kaydeden Shah, bu hassasiyetin dini şahsiyetlere karşı gösterilmediğine dikkati çekti.

Shah, "Bir Müslüman olarak benim, bu ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanın ve dünyanın dörtte birini oluşturan Müslümanların bu dünyada her nefeste ve her gün sevgilimiz Hz. Muhammed kadar onurlandığı ve andığı başka bir şey yok. Ancak bağnazlar ve ırkçılar, peygamberimiz Hz. Muhammed'e iftirada bulunduğunda kalplerimizde dayanılmaz manevi zarar oluşmaktadır. O, 2 milyar Müslümanın kalbinde andığı, hayatında onur duyduğu ve kimliğinin ve varlığının temelini oluşturduğu liderdir." diye konuştu.

SKANDAL KARİKATÜRLERE TEPKİ

Ünlü İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw'ın Hz. Muhammed hakkında kullandığı "O, bu dünyaya adım atan açık ara en dikkat çekici şahsiyetti" ifadelerini kullanan Shah, Hz. Muhammed hakkında yapılan karikatürleri de eleştirdi.

Shah, "Bu sadece karikatürdü diyenlere bunlar da sadece heykel demeyeceğim. Bu sadece çizgi film ya da heykel değil. Bizim için çok daha fazlasını temsil ve ifade ederler." dedi.

Yasayla Oliver Cromwell ve Churchill gibi laik ve politik şahsiyetler söz konusu olduğunda kamu düzeninin ve duygusal zararın muhafaza edileceğini kaydeden Shah, ancak bu hassasiyetin modern İngiltere'deki birçok insanın kalbinde olan Hz. Muhammed, Musa, İsa, Raam, Buda, Guru Nanak gibi dini şahsiyetler için geçerli olmayacağını belirtti.

TARTIŞMALI TASARI

Tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

HEYKELLERE ZARAR VERENLERE 10 YILA KADAR HAPİS

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TASARI OLAYLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Başkent Londra'da nisanda düzenlenen gösteride polisle eylemciler arasında çatışma yaşanmış, 26 gösterici gözaltına alınmıştı.

Martta tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.