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- İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
- DHA
- 27.01.2022 - 16:13
- Güncelleme : 27.01.2022 - 16:28
İngiltere’de hükümet bugünden geçerli olmak üzere Plan B olarak adlandırılan kısıtlamaların kalktığını ve Plan A kısıtlamalarına geri döndüğünü açıkladı.
Buna göre iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak, büyük etkinlikler ve gece kulüpleri için Kovid sertifikası (Covid Pass) isteğe bağlı olacak ve evden çalışma tavsiye edilmeyecek.
YOĞUN BAKIM SAYISI DÜŞÜNCE KALDIRILDI
Hükümet bu kararı, "Hastaneye kabullerin dengelenmesi, Omicron enfeksiyonlarının azalması ve Kovid-19’lu yoğun bakımdaki insan sayısının düşmeye devam etmesi" sebebiyle aldığını belirtti.
37 MİLYON GÜÇLENDİRİCİ AŞI UYGULANDI
İngiltere’de B Planı önlemleri, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için 8 Aralık 2021'de yürürlüğe girmişti. Açıklamada ayrıca güçlendirici aşıların hedeflenen düzeye ulaştığını ve ülke çapında 37 milyon güçlendirici aşı uygulandığı ifade edildi.