Euro
15.2281
-0.39%
Dolar
13.6360
0.34%
Altın
789.8260
-0.60%
Borsa
1976
1.30%
Bitcoin
508.471
-3.35%
BTXN Coin
28.21
-6.80%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

    Bugün itibarıyla iç mekanlar dahil tüm koronavirüs kısıtlamalarının kalktığını duyuran İngiltere hükümeti, vakaların azalmasını gerekçe gösterdi.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

    İngiltere’de hükümet bugünden geçerli olmak üzere Plan B olarak adlandırılan kısıtlamaların kalktığını ve Plan A kısıtlamalarına geri döndüğünü açıkladı.

    Buna göre iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak, büyük etkinlikler ve gece kulüpleri için Kovid sertifikası (Covid Pass) isteğe bağlı olacak ve evden çalışma tavsiye edilmeyecek.

    YOĞUN BAKIM SAYISI DÜŞÜNCE KALDIRILDI

    Hükümet bu kararı, "Hastaneye kabullerin dengelenmesi, Omicron enfeksiyonlarının azalması ve Kovid-19’lu yoğun bakımdaki insan sayısının düşmeye devam etmesi" sebebiyle aldığını belirtti.

    İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı #1

    37 MİLYON GÜÇLENDİRİCİ AŞI UYGULANDI

    İngiltere’de B Planı önlemleri, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için 8 Aralık 2021'de yürürlüğe girmişti. Açıklamada ayrıca güçlendirici aşıların hedeflenen düzeye ulaştığını ve ülke çapında 37 milyon güçlendirici aşı uygulandığı ifade edildi.


    Görüş Bildir