Koronavirüsle mücadele için ilan edilen karantinaya karşı başkent Londra'da yapılan protestolarda, 104 gösterici gözaltına alındı.

İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ilan edilirken, önlem karşıtı binlerce kişi ilk günden Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

İngiliz Parlamentosu'nu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes Gecesi kapsamında yapılan gösteri öncesi ise polis meydanda önlem aldı.

Önlemlere rağmen yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) göstericiler toplanmaya başladı. Bazı göstericilerin Guy Fawkes maskesi taktığı eylemde sık sık "Özgürlük" sloganları atıldı.

104 GÖSTERİCİYE GÖZALTI

Karantina kurallarını hatırlatan polis, göstericilerin dağılmasını isterken, göstericilerin uyarıları dinlememesi üzerine müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 104 kişi gözaltına alındı.

Bu arada polisten yapılan açıklamada, ülkenin ulusal bir sağlık krizinin ortasında olduğu, eyleme müsade edilmeyeceği belirtilerek göstericilerden evlerine gitmemeleri istendi. Gösterinin yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, uyarıları dikkate almayanlara karşı güç kullanılacağı duyuruldu.

İngiltere'de karantina protestosuna polis müdahalesi ViDEO

KARANTİNA 2 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın" çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı. Kapatılan bar ve restoranların sadece paket servisi yapabileceği açıklandı.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; insanlar yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek. Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak. Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.