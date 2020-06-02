İngiltere'de korona bilançosu 39 bini geçti

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Ülkede korona nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a çıktı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 324 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle toplam can kaybı 39 bin 369 oldu.

VAKA SAYISI 277 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı tekrar edenler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi.

Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.

ABD'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Öte yandan, İngiltere, korona kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.