İngiltere'de koronavirüsten ölenler için 150 bin kalp çizildi

İngiltere'de koronavirüsten ölenler için 150 bin kalp çizildi

Başkent Londra’da, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler için anma duvarı oluşturuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı.

150 bin kalp, İngiltere Parlamentosu'nun karşısındaki duvara çizildi. Bazı kalplerin içine hayatını kaybedenlerin isimleri ve çeşitli mesajlar yazıldığı görüldü.

Organizatörler, anma duvarının parlamento binasının karşısında yer almasıyla ilgili olarak, bunun bir "politik ya da düşmanca" eylem olmadığını, kaybedilen her canın "görsel temsili" anlamına geldiğini kaydetti.

ANMA DUVARINA KALP ÇİZDİLER

Kalplerin, 1.5 kilometreden fazla bir uzunluğa tekabül ettiği ve yaslı aile üyeleri tarafından ayrı ayrı çizildiği belirtildi.

Organizatörlerden Matt Fowler, "Her kalp ayrı ayrı elle boyandı. Bu kalpler, tıpkı kaybettiklerimiz gibi eşsiz." dedi. Fowler, anma duvarının muazzam olacağını söyledi.

Anma duvarına çizimler için izin verilmediği, ancak yetkililerin talep etmesi halinde duvarın temizlenebileceği aktarıldı.

İngiltere'de koronavirüsten ölenler için 150 bin kalp çizildi ViDEO

"YAPMAYI BIRAKMAMIZ SÖYLENİRSE DURURUZ"

Söz konusu kampanyadan yapılan açıklamada, "Yapmayı bırakmamız söylenirse, dururuz. Tutuklanmaya çalışmıyoruz. Alanı temizlemeyi taahhüt ettik. Umarız ki bir siyasi hareket olarak görülmez." denildi.

İngiliz basını, kalp çizme işleminin birkaç gün sürmesinin beklendiğini bildirdi.

İngiltere'de güncellenen koronavirüs kısıtlamaları doğrultusunda kalp çizen insanlar, 6 kişiden oluşan gruplar halinde çalışıyor.

"HER KALBİN ARKASINDA BİR AİLE VAR"

Bir Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanı, etkinliğe özellikle katıldığını kaydederek, "Her kalbin arkasında bir kişi, bu ölümden etkilenen bir aile var. Çok üzüntü verici." dedi.

Diğer bir kişi de kalbi annesi için çizdiğini söyleyerek, "Annem, Nisan 2020'de bir bakımevinde yapayalnız öldü. Onu en son 16 Mart'ta görmüştüm. 23 Nisan'da hayatını kaybetti. Onunla son anneler gününde, doğum gününde, ölürken ve cenaze töreninde birlikte olamadım. Bunu aynı şeyleri yaşayanlar için yapıyorum. Çok kişi var böyle." diye konuştu.

Londra'da, koronavirüsten ölenler için kalpli anma duvarı FOTO GALERi

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Avrupa'da halen koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, can kayıplarının hesaplamasında koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 28 gündeki ölümleri esas alıyor.

Sağlık Bakanlığı toplam can kaybını 126 bin 676 olarak açıklasa da ölüm belgelerinde belirtilen sebebi esas alan Ulusal İstatistik Ofisi, 150 binden fazla kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü belirtiyor.