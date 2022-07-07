İngiltere'de marketlerde bazı gıdalara elektronik kilit takıldı

İngiltere'de bir süpermarkette peynir, et, tereyağı ve bebek maması gibi ürünlere elektrik kilit takılması tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat’tan bu yana petrol fiyatlarının artması, gıda tedarik zincirinin aksaması ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla oluşan nakliye sorunları nedeniyle, son dönemde birçok ülkede farklı boyutlarda ekonomik kriz ve gerileme yaşanıyor.

Bazı gıda ürünlerine elektronik kilit taktılar

İngiliz Daily Mail’de yer alan haberde, bazı süpermarket zincirlerinin peynir, et, tereyağı ve bebek maması gibi ürünlere elektronik barkod yapıştırıldığı ya da elektronik kilit takıldığı fotoğraflar yer aldı.

Aldi, Tesco ve Sainsbury’s isimli süpermarketlerde son dönemde fiyatların arttığına dikkat çeken fotoğraflarda 3.99 sterline (yaklaşık 81 TL) satılan bir kalıp peynirin etrafına elektronik kelepçe takıldığı görüldü. Gazete, bu fotoğrafın Aldi isimli market zincirinde çekildiğini yazdı.

Bebek maması ve ete de barkodlu güvenlik

Tesco’da bebek maması ve Co-Op’ta da kuzu etine benzer bir uygulama yapıldığı belirtildi.

Sainsbury’s isimli markette satılan 750 gramlık tereyağının fiyatının da kısa bir sürede 5.90 sterlinden (yaklaşık 120 TL) 7.25 sterline (yaklaşık 147 TL) çıktığı ifade edildi.

Sainsbury’s’in CEO’su Simon Roberts bir süre önce ülkede artan enflasyon nedeniyle maliyetlerin arttığını ve bunun müşterilere yansımaması için çalışmaların sürdüğünü söylemişti.