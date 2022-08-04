İngiltere'de Muhafazakar Parti için liderlik yarışında Liz Truss önde

İngiltere'de Muhafazakar Parti için liderlik yarışında Liz Truss önde

Truss, yapılan ankette yüzde 58'lik desteğin sahibi oldu. Sunak'a destek ise yüzde 26'da kaldı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı için Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak seçmenleri ikna etmeye çalışıyor.

Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakanı belirlemek üzere parti içi oylama düzenlenecek.

Truss ile Sunak arasındaki fark açılıyor

Ülkede yapılan ikinci bir anket, Truss ile Sunak arasındaki farkın açıldığını gösteriyor.

Parti üyeleriyle ilgili anketin sonucu, Truss'ın bir sonraki başbakan olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

Yüzde 58 Truss'ı destekliyor

Ankete katılanların yüzde 58'i Başbakan Boris Johnson, sonrası dönem için Truss'ı işaret etti.

Yüzde 26'lık kesim Sunak'ı desteklediğini söylerken, yüzde 12 ise kararsız olduğunu belirtti.

"Statükoya meydan okumaya istekli"

Bu arada eski Sağlık Bakanı Sajid Javid de Truss'ı desteklediğini açıkladı. The Times'a yazan Javid, Sunak'ın vergileri düşürmeyi reddetmesinin İngiltere'nin "orta gelirli bir ekonomi" olma riski anlamına geldiğini kaydetti.

Liz Truss hakkında konuşan Sunak, söz konusu ismin "statükoya meydan okumaya istekli" olduğunu anlattı.

İlk oylamanın sonucu

Rishi Sunak ve Liz Truss, 7 Temmuz'da Muhazafakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss ise 113 oy almıştı.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini, sona kalan iki aday arasından seçecek.

AA'nın haberine göre, oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini, 5 Eylül'de açıklanacak.