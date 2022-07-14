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    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderliği için Rishi Sunak önde

    Eski Maliye Bakanı Sunak, oyların 88'ini aldı. Mordaunt, 67 oy ile ikinci sırada bulunuyor.
    • 14.07.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 08:53
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    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderliği için Rishi Sunak önde

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından parti içinde yeni isim arayışları başladı.

    Milletvekilleri arasında yapılan ilk tur oylamada 8 aday arasından en yüksek oyu alan siyasetçi belli oldu.

    Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için en az 20 milletvekilinin desteğini alarak ilk tura çıkan 8 adaydan 6'sı dün yapılan oylamada en az 30 milletvekilinin desteğini alarak ikinci tur oylamaya kaldı.

    Sunak yarışı önde götürüyor

    Eski Maliye Bakanı Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken, Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37 ve Suella Braverman 32 oy aldı.

    Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahavi ile eski Sağlık Bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 oy barajını geçemeyerek elendi.

    Zahavi, yaptığı açıklamada, liderlik yarışındaki rolünün artık sona erdiğini belirterek, tüm adaylara şans diledi.

    İkinci tur oylaması

    Oylamanın ikinci turu bugün öğlen saatlerinde yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.

    Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

    İngiltere de Muhafazakar Parti nin liderliği için Rishi Sunak önde #1

    Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

    Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

    Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

    İngiltere de Muhafazakar Parti nin liderliği için Rishi Sunak önde #2

    Liderlik yarışından çekilen isimler

    AA'nın haberine göre, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.

    Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.


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