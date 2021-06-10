İngiltere'de okullarda cinsel taciz ve istismar yaygınlaştı

Londra yönetiminin 900 öğrenciyi içeren araştırması, ülkedeki tabloyu ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan araştırma, okullarda cinsel taciz ve çevrim içi ortamlarda istismarın yaygın olduğunu gözler önüne serdi.

İngiliz hükümetinin bazı okullardaki 900 öğrenciyi kapsayan incelemesi, cinsiyetçi lakaplardan müstehcen fotoğraf taleplerine kadar yaşananları ortaya koydu.

İSTİSMAR YAYGIN HALE GELDİ

Cinsel taciz ve çevrim içi ortamlarda maruz kalınan istismarın, İngiltere'deki gençlerin günlük yaşamlarında çok yaygın hale geldiği ve normalleştiğine işaret eden incelemede, "Eğitimcilerin görüştüğü 32 okul ve kolejden kız öğrencinin yaklaşık yüzde 90'ı, cinsiyetçi lakap takma ve kendilerine müstehcen materyal gönderildiği olayların en azından 'ara sıra' olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

"İZOLE EDİLME KORKUSU"

Soruşturmada, bu öğrencilerin cinsel sağlık ve ilişkiler eğitiminin de yetersiz olduğunu aktardığı belirtilerek, "Bu tür davranışlar o kadar yaygındı ki bazı öğrenciler, hükümet müfettişlerine bunu bildirmenin bir anlamı olmadığını ve akranları tarafından izole edilme korkusunun, bu davranışı durdurmaya çalışmaktan daha ağır bastığını söyledi." denildi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ İNCELEDİ

Ayrıca, pek çok kız öğrenci, kendilerinden defalarca müstehcen fotoğraflarını paylaşmalarının istendiğini ve erkek öğrencilerin kız öğrencilerden aldıkları görüntüleri çevrim içi sohbet gruplarında arkadaşlarıyla paylaştıklarını anlattı.

İngiliz hükümetinin yaptığı inceleme, bu yılın başlarında kurulan "Everyone's Invited (Herkes davetli)" adlı bir internet sitesinde, binlerce kadın ve kız öğrencinin yaşadığı cinsel taciz ve istismar olaylarını anlatmasının ardından geldi.