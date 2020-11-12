İngiltere’de polis karakoluna çarpan sürücü, gözaltına alındı

Terörle mücadele ekiplerinin soruşturmaya destek verdiği belirtilirken, sürücünün kaza sonrası yola benzin döküp yakması da sosyal medyada yayınlandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kişi, aracıyla yerel saatle 18.58'de (21.58) Edmonton polis karakoluna çarptı.

Olayda, yaralanan kimse olmadı. Kaza sonrası bir kişi gözaltına alınırken, çevreye güvenlik şeridi çekildi.

YOLA BENZİN DÖKÜP, YAKTI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise karakola aracıyla çarpan kişinin, daha sonra yola benzin döküp ateşe verdiği ve polislerce gözaltına alındığı görülüyor.

Polisten yapılan ikinci açıklamada, soruşturmaya terörle mücadele birimlerinin destek verdiği bildirilirken zanlının kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İngiltere'de sürücü, aracıyla polis merkezinin kapısına daldı İZLE

TERÖR SALDIRISI “ÇOK GÜÇLÜ BİR OLASILIK” ANLAMINA GELİYOR

İngiltere'de 3 Kasım'da ulusal terör tehdidi seviyesi, "önemli"den "ciddi"ye yükseltilmişti. Kararın Fransa ve Avusturya'daki terör eylemlerinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

İkinci en yüksek seviye olan "ciddi", terör saldırısının "çok güçlü bir olasılık" olduğu anlamına geliyor.

EN BÜYÜK SALDIRI 2017 YILINDAYDI

İngiltere'de son yıllardaki en büyük saldırı, 22 Mayıs 2017'de Manchester kentinde medyana gelmişti. Bir konser salonunu hedef alan bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.

Başkent Londra'da da bıçaklı saldırılar gerçekleştirilmişti.